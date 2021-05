Bulgaria: governo rimuove direttore dell'Agenzia per la sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bulgaria ha deciso di sostituire il direttore dell'Agenzia per la sicurezza nazionale (Sans), Dimitar Georgiev. Secondo quanto ha dichiarato il premier ad interim, Stefan Janev, l'esecutivo ha già inviato la proposta al presidente della Repubblica per la firma del decreto. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il nuovo direttore dovrebbe essere Plamen Toncev, che attualmente dirige la sezione regionale del servizio di sicurezza. Janev ha affermato che la decisione di sostituire Georgiev è stata presa perché "ha danneggiato la reputazione del Sans", provocando il sospetto di aver preso misure "politicamente motivate in una posizione depoliticizzata per legge". (segue) (Seb)