Teatro Opera: Mollicone (Fd'I), solidarietà a lavoratori, garantire dotazione organica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà ai lavoratori del Teatro dell'Opera. La nuova proposta di dotazione organica presentata dal sovrintendente Fuortes è inaccettabile: viene confermato il taglio dei comparti artisti e tecnici mentre aumentano i debiti tributari". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone. "L'Assemblea capitolina ha già approvato degli ordini del giorno, all'unanimità, per garantire l'attuale dotazione organica stabile e contrastare il ricorso al precariato. Si dia seguito a questo indirizzo. Infine, riteniamo indecente l'abbandono di Caracalla, sede storica della lirica mondiale abbandonata per oscure ragioni amministrative e gestionali con la scusa del Covid e degli scavi, per il Circo Massimo", conclude Mollicone. (Com)