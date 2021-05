Germania: estrema sinistra rivendica attentato incendiario a fabbrica Tesla Gruenheide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sedicente “Gruppo Vulcano” ha rivendicato sulla piattaforma Indymedia, utilizzata dall'estrema sinistra, l'attentato incendiario avvenuto nella notte scorsa contro il cantiere della fabbrica di auto elettriche che Tesla sta costruendo a Gruenheide in Brandeburgo. Nel comunicato del “Gruppo Vulcano” si legge: “Abbiamo interrotto l'alimentazione elettrica al cantiere della fabbrica di Tesla a Gruenheide, dando fuoco a sei cavi dell'alta tensione”. Per gli estremisti di sinistra, il gruppo guidato da Elon Musk “non è né verde, né ecologico né sociale”. Il “Gruppo Vulcano” quindi evidenzia: “Il nostro fuoco si oppone alla menzogna dell'automobile verde”. Il sabotaggio viene esaltato come azione contro il “progresso della distruzione”. Gli estremisti di sinistra concludono: “Sciopero per il clima per un altro mondo!”. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, gli inquirenti valutano come “probabilmente autentico” il comunicato del “Gruppo Vulcano”. Negli ultimi anni, gruppi della sinistra radicale con la medesima denominazione hanno compiuto attacchi incendiari a Berlino. (Geb)