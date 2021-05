Cittadinanza: Letta su Ius soli, ci proveremo in questa legislatura, al massimo la prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’impegno per l’approvazione dello Ius soli, "ci proveremo in questa legislatura, se non ci riusciremo lo faremo nella prossima". Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, ospite al convengo delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (Acli) "Ius soli: italiano, modestamente, lo nacqui". L’Italia del post-pandemia "deve emendarsi di tanti difetti del passato. L’italianità può beneficiare dall’integrazione, che sarà decisiva per il futuro del nostro Paese", ha sottolineato Letta, che si augura un’Italia che avrà una legge sulla cittadinanza, "che consenta di dare una prospettiva migliore attraverso l’integrazione". (Rin)