India-Francia: colloquio Modi-Macron su pandemia e rafforzamento relazioni

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi un colloquio telefonico col presidente della Francia, Emmanuel Macron, e lo ha ringraziato per l’assistenza fornita da Parigi nell’emergenza sanitaria dovuta alla seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. I due leader, si legge nella nota, hanno discusso delle relazioni bilaterali e di questioni regionali e globali di comune interesse, esprimendo soddisfazione per il recente incontro India-Unione europea, al quale Modi ha partecipato in videoconferenza, in cui è stato concordato di riprendere i negoziati sugli accordi di libero scambio e sugli investimenti. Modi e Macron hanno concordato di continuare a collaborare per il rafforzamento della partnership strategica. Il primo ministro indiano ha invitato il presidente francese a visitare l’India quando le condizioni lo consentiranno.(Inn)