Serbia-Bulgaria: presidenti Vucic e Radev confermano "fratellanza" fra i popoli dei due Paesi (2)

- Dal canto suo, Radev ha detto che la Bulgaria sta costruendo un percorso europeo comune con la Serbia e ha sottolineato che il presidente Vucic sta rispettando tutto ciò che ha promesso quando si tratta di quanto concordato e dei diritti della minoranza nazionale bulgara in Serbia. "Abbiamo lavorato con Vucic per anni, abbiamo mostrato apertura e considerazione su tutte le questioni, una visione chiara di come migliorare la cooperazione e ottenere un successo ancora maggiore, come tracciare insieme il nostro percorso europeo comune", ha detto Radev. Il presidente, inoltre, ha affermato che la Bulgaria ha sempre fornito assistenza alla Serbia nel suo percorso verso l'Ue, oltre a sostenere il dialogo tra Belgrado e Pristina, come unico modo per risolvere i problemi in atto. Radev ha anche affermato che la Bulgaria ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo e che questa posizione non è oggetto di discussione. (Seb)