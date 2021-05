Kosovo: mercoledì incontro tra premier Kurti e leader Ldk Abdixhiku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Lumir Abdixhiku incontrerà mercoledì il primo ministro Albin Kurti. E' quanto confermato da un suo portavoce. Il primo ministro kosovaro Kurti ha invitato i leader dei tre principali partiti dell'opposizione ad un incontro la prossima settimana per analizzare le prospettive su alcuni dei punti chiave per la politica del Kosovo. Il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Enver Hoxhaj, ha fatto sapere nei giornii scorsi che non parteciperà all'incontro organizzato dal premier Kurti con i rappresentanti dei partiti dell'opposizione. Inviando una lettera a Kurti, il leader del Pdk ha invitato il capo del governo ad essere più trasparente riguardo la sua proposta di incontro. "Devi chiamare gli argomenti con il proprio nome", ha attaccato Hoxhaj osservando che l'invito rivolto da Kurti è stato troppo generico. (Alt)