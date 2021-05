Kosovo-Croazia: siglato accordo per fornire 10 mila dosi di vaccini anti Covid a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Kosovo Arben Vitia ha firmato un accordo con l'ambasciatrice croato Danijela Barisic per aver ricevuto una donazione di 10 mila dosi di vaccino contro il Covid-19. Secondo una nota rilasciata dal dicastero della Salute, Vitia ha espresso apprezzamento nei confronti delle autorità di Zagabria a nome del governo del Kosovo per il sostegno concreto fornito negli sforzi per combattere la pandemia. (Alt)