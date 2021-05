Grecia: Covid, al via vaccinazione per cittadini dai 35 ai 39 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco starebbe infatti valutando la possibilità di imporre restrizioni locali, se le misure di sicurezza anti-Covid non verranno rispettate da cittadini e imprese. È quanto dichiarato nei giorni scorsi dalla portavoce del governo Aristotelia Peloni. “La Grecia non può permettersi battute d'arresto, lasciando aperta la possibilità che vengano imposte ulteriori misure e persino chiusure locali”, ha detto Peloni, aggiungendo che spera che gli appelli del governo vengano ascoltati, avvertendo che, diversamente, "i focolai locali saranno affrontati in modo adeguato". Con l’ultimo recente allentamento delle restrizioni, infatti, in tutto il Paese si sono registrate pesanti violazioni delle misure di sicurezza, con grandi assembramenti e feste nelle piazze delle città in particolare nella regione dell'Attica. (segue) (Gra)