Grecia: Covid, al via vaccinazione per cittadini dai 35 ai 39 anni (3)

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha messo in guardia in precedenza da una "eccessiva compiacenza" presente tra i cittadini del Paese nei confronti della situazione epidemiologica. "Molti dei nostri connazionali sembrano credere che abbiamo chiuso per sempre con la pandemia, cosa che, ovviamente, non è così", ha sottolineato Mitsotakis in una riunione sullo stato della pandemia in Grecia. Le autorità hanno segnalato numerose violazioni delle misure di protezione da parte di bar e ristoranti durante il fine settimana, in particolare nella regione dell'Attica. "Naturalmente, stiamo assistendo a una significativa riduzione del numero di casi, dei ricoveri ospedalieri e delle intubazioni, ma la pandemia è ancora qui", ha ricordato. "Libertà non significa irresponsabilità", ha aggiunto Mitsotakis chiedendo ai cittadini di osservare pienamente "le poche misure che rimangono". Mitsotakis ha poi affermato che le autorità saranno rigorose nell'applicazione della legge poiché è molto importante che il corso positivo delle ultime settimane prosegua senza intoppi. Da parte sua alla riunione, il professor Sotiris Tsiodras, esperto di malattie infettive, ha sottolineato la necessità di una vigilanza costante: "L'epidemia continua a minacciarci. Serve una vigilanza costante". (Gra)