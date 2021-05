Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias riceverà ad Atene omologo Cavusoglu il 31 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, incontrerà ad Atene l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, il 31 maggio. Lo ha confermato il ministero degli Esteri greco in un comunicato dopo che ieri la stampa turca aveva anticipato la notizia dell'incontro tra i due capi della diplomazia. "I colloqui si concentreranno sui legami bilaterali, così come sugli sviluppi regionali e internazionali”, si legge nel comunicato del dicastero. Anche Cavusoglu ha confermato l'incontro nel corso di una intervista all'emittente televisiva pubblica turca "TRT Haber". "E' arrivato un invito, e andrò in Grecia lunedì”, ha detto. Secondo i media greci, i colloqui tra Cavusoglu e Dendias dovrebbero essere incentrati sulla situazione della minoranza musulmana residente nella regione greca della Tracia occidentale. Altro tema di confronto dovrebbe essere legato al possibile incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il premier greco Kyriakos Mitsotakis, a margine del summit Nato di Bruxelles il prossimo 14 giugno. (segue) (Gra)