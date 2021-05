Decreto Sostegni bis: Franco, interventi a fondo perduto fino a 15 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulle iniziative volte a includere le medie e grandi imprese italiane nella platea dei beneficiari dei contributi previsti dal decreto Sostegni, al fine di favorire la ripresa economica (Fregolent - Iv), ha sottolineato che "la soglia per gli interventi a fondo perduto è stata portata da 5 a 10 milioni di euro. Nel decreto sostegni Bis si conferma il limite dei 10 milioni, ma si prevede che esso possa essere elevato a 15 milioni, ove emergano risorse non utilizzate per l'erogazione dei contributi per le partite Iva fino a 10 milioni". (Rin)