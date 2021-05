Italia-Vietnam: sottosegretario Di Stefano e viceministro Dung firmano Piano d’azione 2021-22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono tenute questa mattina le Consultazioni bilaterali Italia-Vietnam, con rappresentanza per parte italiana del sottosegretario Manlio Di Stefano, e per parte vietnamita del viceministro degli Affari esteri To Ang Dung. Lo riferisce una nota del sottosegretario Di Stefano. All’appuntamento hanno partecipato anche rappresentanti del ministero della Difesa, del ministero per la Transizione energetica, del ministero della Salute e dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). “L’Italia guarda con grande attenzione alle relazioni con il Vietnam, uno dei più importanti Paesi del Sud-est asiatico e un membro chiave dell’Asean” (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico) – ha dichiarato il sottosegretario in apertura. “Inoltre, con un interscambio annuo di circa quattro miliardi di euro, il Vietnam rappresenta il nostro principale partner nella Regione, e l’Italia è tra i primi investitori Ue in Vietnam, con oltre cento aziende presenti”. (segue) (Com)