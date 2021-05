Italia-Vietnam: sottosegretario Di Stefano e viceministro Dung firmano Piano d’azione 2021-22 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al tema prioritario della ripresa economica post Covid sono stati affrontati importanti dossier quali i diritti umani, le adozioni internazionali, la cooperazione nei settori della difesa, dello spazio delle tecnologie, la ripresa del turismo, le cooperazioni in campo farmaceutico e agroalimentare, oltre alla collaborazione in materia di cambiamento climatico ed energie rinnovabili, compresa la partecipazione alla CoP26, la Conferenza 2021 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Centrale il tema del partenariato di sviluppo tra Italia e Asean, lanciato l’anno scorso, e lo scenario regionale nel Sud-est asiatico, con particolare attenzione alla questione del colpo di Stato in Myanmar. (segue) (Com)