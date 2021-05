Italia-Vietnam: sottosegretario Di Stefano e viceministro Dung firmano Piano d’azione 2021-22 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia condanna fermamente il colpo di Stato avvenuto lo scorso febbraio in Myanmar e la violenta repressione delle libertà civili e politiche”, ha dichiarato Di Stefano. “Come Italia e come Unione europea, assistiamo con grande preoccupazione la sistematica violazione dei diritti umani e incoraggiamo gli attori regionali, in primis l’Asean, a svolgere un ruolo di primo piano per una soluzione positiva. Il Summit dell’Asean tenutosi a Giacarta il 24 aprile scorso rappresenta uno sviluppo positivo che ha aperto uno spiraglio di dialogo per giungere alla pacificazione del Paese, ma crediamo che senza democrazia e diritti umani il cammino del Myanmar non potrà procedere verso una soluzione di lungo termine”. Al termine delle Consultazioni, il sottosegretario Di Stefano e il viceministro Dung hanno firmato il Piano d’azione 2021-2022, che fissa i contenuti del partenariato strategico tra i due Paesi fino al 2023. (Com)