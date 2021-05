Covid: Moles, pandemia ha colpito più duramente giovani, non sappiamo effetti in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ il momento più opportuno per ricordare i principi fondamentali della convenzione che sono la base per garantire a tutti i nostri ragazzi la certezza di un futuro”. Lo ha affermato il sottosegretario all’Editoria Giuseppe Moles (FI) nel corso della presentazione dello Spot radiotelevisivo realizzato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in occasione del trentesimo Anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La crisi dovuta al Covid “ha colpito particolarmente i giovani e in particolare coloro che vivono uno svantaggio economico o sociale”, ha aggiunto il sottosegretario ricordando che “non sappiamo gli effetti” delle misure restrittive nei prossimi anni sui giovani e giovanissimi. (Rin)