Umbria: Mancini (Lega), Pd smemorato, se tasse cacciatori aumentano è colpa loro

- “Mi fa piacere che i consiglieri del Partito democratico, Tommaso Bori e Michele Bettarelli, abbiano preso le difese dei cacciatori in merito al probabile rincaro delle quote pro capite per i danni causati dalla specie cinghiale, peccato che dimostrino di avere la memoria corta, dato che la responsabilità dell’aumento è da imputare alla gestione degli Atc, i cui vertici sono stati scelti nella passata legislatura regionale”. Così il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega): “La gestione virtuosa dell’Atc 2 dimostra che è possibile non vessare con ulteriori tasse i cacciatori, pertanto ritengo che sia necessario attuare con massima urgenza un cambio ai vertici degli altri due Ambiti Territoriali di Caccia dell’Umbria, anche in considerazione della mancata approvazione del bilancio dell’Atc 1 nella prima convocazione di seduta, dove è mancato il numero legale”. (segue) (Ren)