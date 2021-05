Latina: Mattia (Pd), fatti sconvolgenti, contrasto caporalato battaglia di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto emerge dalle indagini dei Nas rispetto al medico che avrebbe prescritto oltre 1.500 convenzioni di un farmaco stupefacente non a scopo terapeutico a 222 assistiti di nazionalità indiana residente a Latina è sconcertante. Da tempo in Regione Lazio lavoriamo per la tutela e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici agricole e per la lotta al caporalato, in primis con la legge regionale 18/2019 e poi con tutte le azioni attuative e di monitoraggio che sono seguite in questi anni. Questa triste vicenda porta alla luce uno scenario di sfruttamento di tanti, troppi invisibili, che ritengo inaccettabile e sul quale è bene continuare a mantenere alta la guardia. Perché il tema della sostenibilità - prima di tutto dal punto di vista del capitale umano - della filiera del cibo è un urgenza che non possiamo più rimandare". Così in una nota Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione lavoro in Consiglio regionale del Lazio. "Bene la decisione dell'assessore Di Berardino di convocare per venerdì 28 maggio le sezioni territoriali della Rete per un lavoro agricolo di qualità, un punto di riferimento e un segnale politico per costruire un mondo del lavoro sempre più equo e all'insegna della dignità e della sicurezza", conclude.(Com)