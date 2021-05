Iran: un morto in esplosione presso impianto petrolchimico ad Asaluyeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha causato almeno un morto e due feriti un’esplosione avvenuta oggi presso un complesso petrolchimico nella città di Asaluyeh, in Iran. La deflagrazione si è verificata nella conduttura per il trasporto dell’ossigeno di due impianti petrolchimici della città, secondo quanto ha dichiarato il governatore locale, Abdolnabi Yousefi. “Un gruppo di lavoro tecnico di urgenza è stato formato per indagare sulla causa dell’incidente”, ha detto Yousefi, citato dall’agenzia di stampa iraniana ufficiale “Irna”. Sabato scorso, 22 maggio, un altro incidente ha avuto luogo nella raffineria di Abadan, nel sud del Paese, dove tre persone sono state ferite da un’esplosione dovuta – secondo i media locali – al clima eccessivamente caldo. (Res)