Rai: Foa, grande attenzione in scelta programmi per ragazzi

- E’ stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa lo spot radiotelevisivo realizzato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza in occasione del trentesimo Anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che da domani verrà trasmesso sui canali Rai. Nel corso della presentazione, il presidente Marcello Foa ha voluto sottolineare: “Non vogliamo che i bambini crescano con la cultura dello sfruttamento”. Questa Convenzione “è molto importante e sono lieto che la Rai abbia deciso di onorarla anche quest’anno”, ha aggiunto il presidente ricordando che “la cura che mettiamo nello scegliere i programmi destinati ai giovani e molto importante”, ha aggiunto. In conclusione “la Rai può svolgere un ruolo sociale molto importante e significativo”. (Rin)