Mediterraneo: Agostini (Irini), stabilità della regione è essenziale per sicurezza globale

- L'Unione europea (Ue) e la Nato affrontano un nuovo scenario politico e di difesa, in particolare nella parte meridionale del Mediterraneo: in questo contesto “la stabilità della regione del Mediterraneo è un elemento essenziale per la sicurezza globale”. Lo ha dichiarato l’Operation commander dell’operazione aeronavale EuNavForMed-Irini, ammiraglio Fabio Agostini, intervenendo oggi al webinar “Una bussola strategica per la sicurezza marittima del Mediterraneo”, quarto appuntamento di “Road to Shade Med”, il percorso verso la conferenza annuale organizzata da Irini. Nel suo intervento introduttivo, l’ammiraglio Agostini ha osservato come molte delle situazioni di crisi a livello globale abbiano origine nella regione del Mediterraneo. Tale situazione “impone una serie di sfide multi-strategiche aggravate anche dalla presente situazione pandemica”. Ciò “richiede una continua presenza marittima di sicurezza nel Mediterraneo centrale”, ha sottolineato Agostini. L’Operation commander di Irini ha aggiunto che al fine di affrontare questa situazione, per intensificare la sua autonomia strategica, per diventare un forte attore globale e per definire quale tipo di attore nella sicurezza voglia diventare, l’Europa ha deciso di sviluppare la “Bussola strategica per la sicurezza nel Mediterraneo”. L'iniziativa dovrebbe definire gli obiettivi che l’Ue vuole raggiungere nell’area della gestione delle crisi, la sua resilienza nei prossimi 5-10 anni e quali capacità di partnership, in particolare con la Nato, saranno necessarie in merito. (segue) (Res)