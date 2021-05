Mediterraneo: Agostini (Irini), stabilità della regione è essenziale per sicurezza globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agostini ha osservato che sorgono molte domande in merito al livello di ambizioni militari dell’Unione europea, e in particolare su quali missioni e operazioni possano essere condotte autonomamente. Come osservato dall’ammiraglio Agostini, ogni impegno operativo derivante dalla "Bussola strategica” avrà implicazioni su risorse, comando e controllo delle capacità militari e dovrà coincidere con la visione politica e gli obiettivi dei Paesi dell’Ue. Per Agostini la Bussola strategica rappresenta una grande opportunità, anche se vi è il rischio che resti solamente un’iniziativa sulla carta. “Ue e Nato hanno ripetutamente espresso la volontà di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni”, ha affermato Agostini, sottolineando la necessità di un aumento della condivisione delle informazioni tra Unione europea e Nato per un migliore coordinamento e un rafforzamento delle attività nel Mediterraneo. L’ammiraglio ha osservato inoltre che Unione europea e Nato condividono 21 Paesi membri e devono affrontare le medesime sfide e minacce, ma al momento Irini non ha alcuna cooperazione con l’operazione Sea Guardian, condotta dall’Alleanza atlantica nel Mediterraneo. (Res)