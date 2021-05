Giustizia: M5s, riforma Csm urgente, semplificare e velocizzare processo civile e penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come affermato anche dal presidente Sergio Mattarella, “è necessario procedere con urgenza con la riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm). Il processo civile e il processo penale vanno semplificati e velocizzati". Lo dichiara in una nota la delegazione del Movimento cinque stelle (M5s), composta dal capogruppo alla Camera Davide Crippa, l'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, il capogruppo in commissione Giustizia di Montecitorio Eugenio Saitta, il senatore Andrea Cioffi vicepresidente del gruppo M5s a palazzo Madama, la senatrice Felicia Guadiano e il senatore Arnaldo Lomuti della commissione Giustizia, al termine del colloquio con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. "Siamo pienamente consapevoli dell'importanza di lavorare, giorno e notte, sulle tre riforme presenti in Parlamento: processo civile, processo penale e Csm. Riforme fondamentali, non solo per la giustizia italiana, ma anche per la ripresa economica del Paese", sottolinea la delegazione. (segue) (Com)