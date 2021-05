Giustizia: M5s, riforma Csm urgente, semplificare e velocizzare processo civile e penale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo apprezzato la decisione della ministra di portare avanti il piano assunzioni pianificato nella precedente esperienza di governo (il cosiddetto 'piano assunzioni Bonafede'), così come abbiamo apprezzato che abbia ritenuto di partire dalla tre riforme nate durante il precedente governo che meritano di essere portate avanti”, proseguono gli esponenti pentastellati, che aggiungono: "Abbiamo rappresentato il nostro punto di vista sulle tre riforme, soffermandoci su alcune riflessioni alla luce della relazione della commissione Lattanzi pubblicata ieri”. In generale, “riteniamo che, in adempimento del dettato costituzionale, sia fondamentale garantire a ogni cittadino un processo celere che si esaurisca in termini ragionevoli. Ma questo non deve mai tradursi in denegata giustizia. Ogni cittadino che si rivolge allo Stato per avere una risposta di giustizia deve avere la certezza che quella risposta arriverà", conclude la delegazione M5s. (Com)