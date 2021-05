Bologna: firmato protocollo per locazioni abitative tra Acer e carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato protocollo tra Acer e comando provinciale dei carabinieri di Bologna per locazioni abitative in favore dei carabinieri in servizio nella provincia di Bologna. E’ stato firmato questa mattina dal Presidente di Acer Bologna Alessandro Alberani e dal comandante provinciale dei carabinieri di Bologna Pierluigi Solazzo – presente il comandante di Legione generale Davide Angrisani – un protocollo d’intesa per la messa a disposizione di alloggi non Erp a canone concordato in favore di militari dell’Arma in servizio nella provincia di Bologna. Per partecipare alla domanda occorre avere un Isee compreso tra i 5mila e i 41.908 euro, un valore mobiliare lordo non superiore a 80mila euro e non possedere un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare. (Ren)