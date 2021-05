Alitalia: Franco, obiettivo è restituire a Paese vettore nazionale trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in merito alla vicenda Alitalia "l'obiettivo è quello di restituire al Paese un vettore nazionale di trasporto aereo, capace di assicurare i collegamenti interni e al di fuori dei confini nazionali, e garantire lo sviluppo dell'operatività e dell'occupazione, operando a condizioni di redditività tali da generare un ritorno economico per l'azionista pubblico". L'esponente dell'esecutivo è intervenuto, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sul possibile accordo con la commissione europea sul rilancio di Alitalia (Fassina - Leu). (Rin)