Bielorussia: Svizzera nega di aver segnalato ordigni sul volo Ryanair a Minsk

- La Svizzera non era a conoscenza della presenza di una bomba a bordo del aereo Ryanair che è stato indotto all'atterraggio d'urgenza a Minsk il 23 maggio. Lo ha dichiarato Pierre-Alain Eltschinger, portavoce dell'Ufficio federale svizzero per gli Affari internazionali. Berna, non ha informato Minsk della possibile presenza di ordigni, ha aggiunto Eltschinger, smentendo le precedenti dichiarazioni delle autorità di Minsk al riguardo. "Le autorità svizzere non erano a conoscenza della minaccia bomba a bordo del volo Ryanair da Atene a Vilnius. Pertanto, non ci sono state segnalazioni da parte delle autorità svizzere alle autorità bielorusse in merito", ha detto Eltschinger all'agenzia di stampa "Ria Novosti". L’agenzia di stampa televisiva bielorussa che fa parte della holding Belteleradio ha riferito che la notifica dell’allarme bomba a bordo dell'aereo Ryanair Atene-Vilnius dirottato domenica scorsa a Minsk è arrivata dalla Svizzera. Il 24 maggio, il direttore del dipartimento dell'Aviazione del ministero dei Trasporti bielorusso ha affermato che la minaccia di bomba proveniva dalla fazione palestinese di Hamas. Tuttavia, i palestinesi hanno smentito questa versione dei fatti. (Rum)