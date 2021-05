Turismo: Salvini, niente tampone per chi è già vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo è uno dei “pilastri su cui fondare ripartenza del paese” perciò “va semplificata la vita a chi dall’estero vuole venire in Italia”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa al Senato. “A Draghi – ha spiegato – continuerò a chiedere che chi ha fatto il vaccino deve poter venire in Italia senza senza quarantene o tamponi, altrimenti i turisti vanno in altri posti. Dobbiamo semplificare la vita a chi porta ricchezza in Italia”. Dello stesso parere il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia. “Se sei vaccinato perché devi fare il tampone? – ha osservato -. E' un punto chiave che va risolto perché altrimenti rendi meno efficace l'aver tolto la quarantena".(Rin)