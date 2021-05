Sardegna: 69 furbetti del reddito di cittadinanza smascherati dalla GdF nel cagliaritano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 69 i "furbetti" che percepivano senza averne diritto il reddito di cittadinanza smascherati dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari che hanno agito in sinergia e collaborazione con l'Inps. Gli esiti dei controlli hanno consentito la rilevazione di 69 posizioni irregolari dislocate su tutto il territorio della provincia (Cagliari, Quartu S. Elena, Siliqua, Samassi, Capoterra, Carbonia, Gonnesa, Villamar, Iglesias, Muravera ed Ussaramanna), con conseguente indebita percezione del reddito di cittadinanza, poiché i soggetti in argomento sono risultati essere privi dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente. In due circostanze, la causa della illegittima fruizione del beneficio è stata rappresentata dalla mancanza del requisito della cittadinanza: la specifica norma prevede che il richiedente il particolare sussidio debba essere residente in Italia da almeno 10 anni e che lo sia continuativamente negli ultimi due anni. In 11 casi, invece, l'irregolarità è stata legata all'omissione, nella dichiarazione sostitutiva unica, di informazioni reddituali rilevanti - – quali redditi percepiti e disponibilità immobiliari - le quali, se correttamente indicate, avrebbero posto i richiedenti al di fuori dei limiti previsti per l'ammissione all'istituto benefico in parola. In un'altra occasione, il percettore del beneficio non ha indicato la condizione detentiva di un suo convivente, circostanza, questa, che, se dichiarata, avrebbe diminuito automaticamente il coefficiente di calcolo per l'accesso alla forma di welfare, determinando, di fatto, la non sussistenza delle condizioni legittimanti. (segue) (Rsc)