Enti locali: Franco, in vista prossima legge Bilancio si valuta riforma complessiva sistema governo crisi finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista della prossima legge di Bilancio si sta valutando una riforma complessiva del vigente sistema di governo delle crisi finanziarie degli Enti locali". Lo ha rilevato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, durante il question time alla Camera, nel rispondere ad una interrogazione sulle iniziative urgenti volte a scongiurare il rischio di dissesto finanziario per numerosi Enti locali, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale numero 80 del 2021 (Pella - FI). (Rin)