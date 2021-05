Tunisia: Covid, presto al via vaccinazione dei lavoratori del settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo della Tunisia ha affermato che prenderà il via nei prossimi giorni la vaccinazione contro il Covid-19 di una prima parte dei lavoratori del settore turistico, in coordinamento con il ministero della Salute, il ministero degli Affari sociali e i sindacati del settore. Il ministero ha precisato che le prime persone che riceveranno il vaccino saranno il personale di alberghi, agenzie di viaggio, ristoranti turistici e musei e siti archeologici, oltre alle guide turistiche e gli agenti che sono in contatto diretto con i turisti e gli viaggiatori, presenti in varie regioni del Paese. La notizia giunge nel quadro della decisione di dare priorità anche al settore turistico nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19, considerando che i lavoratori del settore sono in prima linea per ricevere clienti dalla Tunisia e dall'estero. (Tut)