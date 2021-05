Slovacchia: Covid, ministro Esteri si è astenuto durante il voto del governo su Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è compito del governo decidere quali vaccini usare nella campagna vaccinale slovacca. E' l'opinione espressa dal ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, secondo quanto riporta il quotidiano "Denik N". Korcok ritiene che la scelta non spetti all'esecutivo e "per questo motivo ho chiesto che durante il Consiglio dei ministri si prendesse nota che non avrei partecipato al voto" sull'approvazione all'uso del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V. Il capo della diplomazia slovacca non è l'unico membro dell'esecutivo ad avere espresso le sue perplessità. La ministra della Giustizia, Maria Kolikova, ha per esempio votato contro. I ministri dell'Economia, Richard Sulik, e dell'Istruzione, Branislav Grohling, hanno votato a favore ma continuano a dirsi preoccupati dal fatto che lo Sputnik V non ha ancora ottenuto una raccomandazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Il governo della Slovacchia ha approvato l'uso del vaccino anti Covid russo Sputnik V nella campagna vaccinale nazionale. Il ministero della Sanità darà il via libera all'impiego del vaccino russo entro il 7 giugno, nonostante non sia ancora stato approvato dall'Ema. (Vap)