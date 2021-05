Energia: tribunale olandese ordina a Shell taglio emissioni del 45 per cento entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale dei Paesi Bassi ha ordinato alla compagnia energetica Royal Dutch Shell di ridurre le proprie emissioni di carbonio del 45 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. La sentenza odierna del tribunale distrettuale dell'Aia potrebbe costituire un precedente per casi simili contro multinazionali accusate di inquinare. In base alla sentenza, il colosso anglo-olandese dell'energia ha il dovere di ridurre le emissioni, mentre i suoi attuali piani di riduzione non sono stati ritenuti abbastanza concreti. Shell potrà presentare ricorso contro la sentenza. Un gruppo di sette organizzazioni ambientali e per i diritti umani e circa 1.700 cittadini olandesi avevano presentato il caso nel 2018, chiedendo al tribunale di ordinare a Shell di ridurre le emissioni in linea con gli obiettivi globali stabiliti nell'accordo sul clima di Parigi. Ciò equivale per Shell in un taglio delle emissioni del 45 per cento entro il 2030. (Beb)