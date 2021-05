Roma 2021: Gualtieri, non c'è ipotesi ballottaggio Raggi-Calenda, in pole noi e centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti quelli che conoscono la materia e leggono i sondaggi sanno che non esiste il caso" di un ballottaggio Raggi-Calenda. Nei sondaggi "siamo in pole position, noi" la coalizione di centrosinistra "e il centrodestra". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione "Oggi è un altro giorno" su Rai1. Alla domanda se temesse i nomi che circolano per il centrodestra, Gualtieri ha risposto: "Noi non abbiamo paura, siamo fiducioosi e determinati, abbiamo rispetto per il centrodestra e aspettiamo che esprima un candidato".(Rer)