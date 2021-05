Paesi Bassi: Covid, quarantena obbligatoria per turisti da zone ad alto rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi hanno introdotto la quarantena obbligatoria di dieci giorni per i turisti che arrivano da aree ad alto rischio di infezione da Covid. È quanto deciso dal Senato olandese con l’approvazione di una legge temporanea che impone anche l’esecuzione di un test Covid per l’accesso ad alcuni siti ed eventi. Secondo le nuove misure, i turisti possono concludere l’isolamento dopo cinque giorni se risultano negativi al test, mentre se non si intende eseguire l'indagine le persone sono obbligate a rimanere in quarantena per dieci giorni. I comuni avranno il compito di monitorare e far rispettare la misura, mentre le persone che non rispetteranno le nuove misure potrebbero incorrere in una multa di 435 euro. La proposta di legge sui test di accesso, tuttavia, è stata ostacolata dal Partito per la libertà e dal Partito del lavoro, secondo cui la legge lasciava “troppo spazio all'interpretazione”. L’iniziativa è stata infine approvata grazie a Sinistra Verde, che ha garantito la maggioranza, ma solo a certe condizioni. Secondo il partito infatti, la legge sui test deve essere “scollegata" dal provvedimento temporaneo che autorizza il governo ad applicare ampie misure contro il coronavirus a livello nazionale, e i test non dovrebbero essere richiesti in luoghi dove i partecipanti possono mantenere una distanza interpersonale sufficiente. (Beb)