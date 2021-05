India: vaccini, governo tratta fornitura Pfizer e produzione Moderna monodose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano è in trattative con le compagnie statunitensi Pfizer e Moderna per l’importazione di vaccini contro il coronavirus. Lo riferisce l’agenzia “Press Trust of India” (“Pti”). Secondo la testata, Pfizer potrebbe offrire 50 milioni di dosi – dieci milioni al mese a luglio, agosto e ottobre e 20 milioni a settembre – ma vorrebbe degli allentamenti nei requisiti regolamentari. Riguardo a Moderna, che per quest’anno non dispone di scorte, sarebbe stata discussa la possibilità che venga prodotto in India, da Cipla, un vaccino monodose da lanciare nel 2022. Pfizer ha presentato a dicembre la richiesta di autorizzazione al Drugs Controller General of India (Dcgi), l’ente di vigilanza sui farmaci, per l’uso di emergenza del vaccino sviluppato con la tedesca BioNTech, chiedendo di poter vendere e distribuire il prodotto in India senza prima effettuare un piccolo studio clinico sulla popolazione locale, come prevedono le disposizioni indiane New Drugs and Clinical Trials Rules. A febbraio la domanda è stata ritirata. Tuttavia ad aprile il governo ha accelerato l’iter delle autorizzazioni di emergenza per i vaccini prodotti all’estero che sono già stati approvati dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense, dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhra) britannica, dall’Agenzia dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici (Pdma) giapponese e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Inn)