India: vaccini, governo tratta fornitura Pfizer e produzione Moderna monodose (2)

- Vinod Kumar Paul, membro dell’istituto pubblico Niti Aayog (Istituto nazionale per la trasformazione dell’India), ha recentemente ipotizzato che nei cinque mesi compresi tra agosto e dicembre in India potrebbero essere prodotti e messi a disposizione della popolazione oltre due miliardi di dosi di vaccini. Il totale, di 2,16 miliardi, comprende 750 milioni di dosi di Covishield, l’AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii), e 550 milioni di dosi di Covaxin, prodotto da Bharat Biotech, i due finora utilizzati. A questi si aggiungerebbero altri vaccini che stanno completando le sperimentazioni. Ad aumentare ulteriormente le disponibilità, inoltre, potrebbero arrivare vaccini di importazione. (segue) (Inn)