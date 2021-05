India: vaccini, governo tratta fornitura Pfizer e produzione Moderna monodose (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 2,16 miliardi di dosi attese, 300 milioni potrebbero essere offerte da Biological E, la cui direttrice operativa, Mahima Datla, ha parlato recentemente della possibilità di produrre 75-80 milioni di dosi al mese a partire da agosto. Biological E sta lavorando con i partner statunitensi Dynavax Technologies Corporation e Baylor College of Medicine a un vaccino proteico ricombinante a due dosi, giunto alla terza fase degli studi clinici. Da Zydus Cadila (o Cadila Healthcare) potrebbero arrivare 50 milioni di dosi del suo ZyCoV-D, che utilizza il Dna del coronavirus, anch’esso in fase 3. È in attesa di approvazione il vaccino dell’azienda statunitense Novavax, di cui il Serum Institute ha curato uno studio comparativo e di cui potrebbe produrre 200 milioni di dosi. (segue) (Inn)