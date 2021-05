India: vaccini, governo tratta fornitura Pfizer e produzione Moderna monodose (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono invece nelle prime due fasi il vaccino intranasale BBV154, che Bharat Biotech sta sviluppando con la Washington University School of Medicine di Saint Louis e che si basa su un adenovirus di scimpanzé. La società indiana detiene i diritti di distribuzione per tutti i mercati a eccezione di Usa, Giappone ed Europa. La sua disponibilità negli ultimi mesi dell’anno potrebbe essere di cento milioni di dosi. Gennova Biopharmaceutical, che insieme alla statunitense Hdt Biotech Corporation, sta lavorando a un vaccino a Rna messaggero, potrebbe fornirne 60 milioni di dosi. Infine, vengono conteggiati 156 milioni del vaccino russo Sputnik, per il quale sono già stati firmati accordi di produzione con diverse aziende indiane (Hetero Drugs Limited, Stelis Biopharma, Gland Pharma, Virchow Biotech Private Limited, Panacea Biotec, Shilpa Medicare). (Inn)