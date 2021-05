Cina: vicepremier Liu He, Paese aperto a investimenti nelle tecnologie digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il comitato di organizzazione dell'evento, 225 aziende parteciperanno alla fiera con i loro stand espositivi, tra cui Huawei, il produttore di kit per il test degli acidi nucleici Bgi, China Mobile, l'azienda del riconoscimento facciale SenseTime, Tencent e Baidu. Inoltre, 53 imprese cinesi e imprese di 51 Paesi e regioni parteciperanno alle attività di scambio commerciale attraverso eventi sia in presenza sia da remoto. La fiera, la prima nel suo genere in Cina, si tiene a Guiyang dal 2015. L'evento è stato annullato lo scorso anno a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus. Nel 2019, la manifestazione ha attirato più di 448 imprese. La città di Guiyang, la capitale del Guizhou, è uno dei maggiori centri di big data della Cina e ha promosso più di cinquemila aziende legate al digitale. Il valore aggiunto dell'economia digitale a Guiyang è stato pari a 164,9 miliardi di yuan (25,7 miliardi di dollari) nel 2020, contribuendo al 38,2 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) regionale. (Cip)