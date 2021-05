Usa: muore l’ex senatore della Virginia John Warner, sposò Liz Taylor nel 1976

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto all’età di 94 anni l’ex senatore degli Stati Uniti John Warner, già segretario alla Marina ed esperto di affari militari, noto al grande pubblico per aver sposato nel 1976 l’attrice Liz Taylor, da cui divorziò sei anni dopo. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, secondo cui Warner sarebbe deceduto a seguito di un attacco cardiaco nella sua casa di Alexandria, in Virginia. Taylor fu eletto al Senato per il Partito repubblicano nel 1978 e rimase in carica per cinque mandati. Durante questo periodo ricoprì anche l’incarico di presidente della commissione Servizi armati del Senato. Nel 2007 annunciò la decisione di non ricandidarsi più.(Nys)