Francia: portavoce governo, isolamento anti-Covid obbligatorio per chi arriva da Regno Unito

- La Francia applicherà un "isolamento obbligatorio" per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito a causa della variante indiana del coronavirus, particolarmente forte nel territorio britannico. Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ministri. Attal ha spiegato che la data a partire dalla quale entrerà in vigore questa misura verrà "precisata nelle prossime ore". Fino ad oggi Parigi ha inserito 16 Paesi di provenienza per i quali è obbligatoria una quarantena una volta arrivati in Francia. (Frp)