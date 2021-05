Bielorussia: Kgb accusa Protasevich di aver combattuto nel Donbass con battaglione Azov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la sicurezza dello Stato della Bielorussia (Kgb) accusa il redattore del canale Telegram "Nexta", Roman Protashevich, di aver combattuto nel Donbass con il battaglione nazionalista ucraino Azov. Protasevich, è stato arrestato il 23 maggio all'aeroporto di Minsk, dopo che l'aereo Ryan Air su cui viaggiava da Atene a Vilnius è stato indotto dalle autorità bielorusse ad effettuare un atterraggio non programmato. Secondo quanto affermato dal direttore del Kgb, Ivan Tertel, in un intervento in parlamento, Protasevich avrebbe ammesso il sostegno ad attività sovversive contro la Bielorussia, riferendo dettagli su "meccanismi, i servizi speciali, i politici e le organizzazioni che vi sono dietro".(Rum)