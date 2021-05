Speciale energia: Merkel pronta a discutere con gli Stati Uniti del Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, si è detta pronta a discutere con gli Stati Uniti della questione del Nord Stream 2, il gasdotto in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Nel corso della conferenza stampa che ha tenuto al termine del Consiglio europeo straordinario, nella serata di ieri 25 maggio, Merkel ha affermato che “sicuramente vi saranno più discussioni e colloqui con gli Stati Uniti sul Nord Stream 2”. La cancelliera ha aggiunto che la Germaia ha “accolto con favore” la decisione degli Usa di non sanzionare per il momento Nord Stream 2 Ag, l'operatore del progetto. Allo stesso tempo, Merkel ha criticato le sanzioni extraterritoriali che Washington ha previsto per il gasdotto russo-tedesco, sottolineando che “possono essere messe in discussione”. La cancelliera ha poi evidenziato che non esiste una “dipendenza unilaterale” dell'Ue dalle importazioni di energia dalla Russia. Tuttavia, secondo Merkel, “vi sono ovviamente forti relazioni” in materia energetica con Mosca. Come osservato dalla cancelliera, tale rapporto esisteva durante la Guerra Fredda. “Personalmente, credo quanto poteva accadere nel corso della Guerra dovrebbe essere possibile anche oggi”, ha infine affermato Merkel. Gli Stati Uniti si sono ripetutamente dichiarati contrari al completamento del Nord Stream 2, giudicandolo uno strumento del Cremlino per accrescere la propria influenza in Europa sfruttando le importazioni di energia dell'Ue dalla Russia. A sua volta, il governo tedesco è determinato a ultimare il progetto. (Geb)