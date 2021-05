Speciale energia: Iraq, ad aprile ricavi petrolio a più di 5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante lo scorso mese di aprile, l’Iraq ha realizzato tramite l’esportazione di petrolio ricavi per più di 5,5 miliardi di dollari. Lo ha annunciato in una nota il ministero del Petrolio di Baghdad. Secondo le statistiche della Compagnia nazionale per il commercio del Petrolio (Somo), il volume di greggio esportato durante il mese in questione ha raggiunto complessivamente gli 88.398.319 barili, con ricavi pari a 5.549.517 miliardi di dollari. Le statistiche sottolineano che sul totale esportato, circa 85,53 milioni di barili provenivano dai giacimenti del centro-sud del Paese, mentre 2,86 milioni provenivano dalle riserve della zona di Kirkuk, esportati tramite il porto turco di Ceyhan. (Res)