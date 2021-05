Speciale energia: studio britannico potrebbe aiutare a ottenere fusione nucleare con riduzione del calore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati iniziali di un esperimento nel Regno Unito potrebbero aiutare a ottenere energia conveniente a livello commerciale proveniente dalla fusione nucleare. Secondo quanto riferisce l'emittente nazionale "Bbc", un gruppo di ricercatori avrebbe scoperto un modo migliore per rimuovere l'eccesso di calore prodotto dalle reazioni di fusione, uno dei problemi principali sinora per ottenere la reazione nucleare. Il nuovo test è stato in grado di ottenere una riduzione di dieci volte del calore generato. L'esperimento è stato condotto nell'impianto Mast (Mega Amp Spherical Tokamak) Upgrade in Oxfordshire. L'impianto, costato 55 milioni di sterline (63,5 milioni di euro) è entrato in funzione lo scorso ottobre, dopo una costruzione durata sette anni. Il problema principale sinora è stato tuttavia ottenere più energia dalla reazione rispetto a quella necessaria per generarla. Al momento, un progetto internazionale di fusione, chiamato Iter, è in costruzione nel sud della Francia, e questo sarà fondamentale per dimostrare l'eventuale fattibilità dell'includere un impianto di fusione nucleare all'interno di una rete di fornitura di energia elettrica. (Rel)