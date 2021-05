Speciale energia: Starace (Enel), elettricità al 90 per cento da rinnovabili al 2050 con consumi in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario elaborato dall’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) ha al suo interno tre importanti novità: la prima è rappresentata da un contesto a “zero carbon” al 2050, e che prevede quindi un calo dei consumi energetici globali nonostante un incremento in termini di popolazione e crescita economica. Così Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, intervenuto oggi alla seconda tappa dell’Ey Summit Infrastrutture. “Un’altra novità è rappresentata dal fatto che tutta questa energia dovrà provenire in gran parte da fonti rinnovabili: l’elettricità diventerà così dominante nell’utilizzo dell’energia e sarà al 90 per cento rinnovabile al 2050”, ha spiegato, aggiungendo che in questo modo migliorano posti di lavoro, economia circolare e clima. “Uno scenario tutto sommato positivo”, ha aggiunto. (Ems)