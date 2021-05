Speciale energia: Starace (Enel), digitalizzazione è una leva incredibile per dare speranza allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emersione in Asia, Africa e America Latina di megalopoli da 20-30 milioni di persone dimostra come la popolazione del mondo si stia spostando verso questi enormi agglomerati urbani, in cerca di futuro e di una maggiore qualità della vita. Così Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, intervenuto oggi alla seconda tappa dell’Ey Summit Infrastrutture. “Una ricerca che richiede una risposta concreta da parte delle amministrazioni pubbliche di questi Paesi e da chi è in grado di fornire infrastrutture, che sia assolutamente inedita: la digitalizzazione può essere una leva incredibile per dare speranza a questo sviluppo”, ha spiegato, sottolineando che le tecnologie sono in grado di fare fronte a questa sfida. (Ems)