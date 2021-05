Cultura: Montevecchi (M5s), bene Mattarella, è perno nostro sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela del paesaggio e del nostro patrimonio storico e artistico devono "guidare l’azione di governo e anzi, devono esserne il fulcro. Questo è il monito del nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che facendo riferimento all’articolo 9 della nostra Costituzione ci ricorda quanto la cultura non sia un valore accessorio ma il perno tanto della nostra identità quanto del nostro sviluppo". Lo afferma la senatrice Michela Montevecchi, segretario dell'Ufficio di Presidenza della commissione Istruzione pubblica e beni culturali, in riferimento alle parole del Capo dello Stato affidate alla rivista "Vanity Fair". "Parole con un senso profondo ma anche chiari risvolti pratici: penso alla rigenerazione dei centri storici, che non può non essere ispirata da una visione di insieme socialmente e culturalmente sostenibile e che non può consentire nuove colate di cemento o costruzioni dichiarate strategiche, urgenti e indifferibili solo per rispondere a vecchie logiche edilizie che non tengono conto del valore storico e della specificità del nostro territorio e che non badano a ciò che consegneremo alle generazioni future. Facciamo quindi molta attenzione all'eccessiva semplificazione dei percorsi di verifica e autorizzazione dei progetti - aggiunge -. Gli obiettivi di superamento dell’attuale sistema e la transizione verso un’economia e un’industria verdi devono tenere conto del rispetto e avere cognizione delle specificità ambientali e naturalistiche del nostro Paese. A questo proposito nutro forti dubbi circa l’intenzione di istituire una Sovrintendenza nazionale, il ridurre i tempi del processo di valutazione dei progetti per i quali scatta il silenzio-assenso e la possibilità di sospensione dell’archeologia preventiva nei cantieri legati alle rinnovabili". (com)