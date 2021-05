Bielorussia: viceministro Esteri polacco, assurdo prendere sul serio parole di Lukashenko (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelle di Lukashenko sono "le ennesime informazioni false con le quali prova a indurre l'opinione pubblica in errore" e "giustificare le sue attività persecutorie contro l'opposizione, la detenzione di persone in carcere e la loro tortura. Credo che nessuno che sia responsabile dovrebbe trattare sul serio le sue affermazioni", ha detto Jablonski. Occorre ricordare sempre che "nelle prigioni bielorusse sono trattenuti illegalmente membri dell'opposizione e attivisti polacchi. Finché non saranno liberati bisogna continuare a fare pressione internazionale sulla Bielorussia. Sono contento che su richiesta del premier Mateusz Morawiecki l'Unione europea abbia reagito in modo deciso agli eventi di domenica", ha continuato il viceministro. (Vap)